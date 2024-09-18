نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم مصير مشاركته في كأس مصر الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن مصير مشاركة الأهلي في النسخة القادمة لبطولة كأس مصر.

الأهلي خارج كأس مصر

وفي تصريح عبر قناة صدى البلد قال الكومي: " محمود الخطيب في اجتماع رابطة الأندية اليوم أعلن رفض الأهلي تغيير لوائح كأس مصر مثلما قيل".

وتابع: "أكد عدم مشاركته في بطولة كأس مصر الموسم المقبل تطبيقا للوائح".

وكان المارد الأحمر قد أعلن اعتذاره عن المشاركة في النسخة المنصرمة والذي حصد لقبها نادي بيراميدز على حساب زد بداعي تلاحم المواسم.

وبات انسحاب الأهلي محل جدل جماهيري بسبب اللوائح قبل حسم الأمر اليوم.

وجدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة نظيره جورماهيا الكيني وذلك ضمن إياب منافسات دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.