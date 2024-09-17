نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع على لقبه بثلاثية في شباك شتوتجارت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجنب فريق ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، فخ ضيفه الألماني شتوتجارت بفوز صعب بنتيجة 3-1 في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى في النظام الجديد لدوري الأبطال.

أحداث مباراة ريال مدريد وشتوتجارت

وشهدت أحداث الشوط الأول تعطل من لاعبي ريال مدريد، فيما كان الفريق الألماني هو الأكثر قربًا من التسجيل، ولكن توالت التمريرات بين الفريقين استمرت لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

كما تألق فريق ريال مدريد وانتهت أحداث لقاء الشوط الثاني بينه وبين منافسه شتوتغارت بفوز الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الأول بعد أن تلقى تمريرة من زميله أوريلين تشواميني ع

وسجلها في الدقيقة ال 46، كم سجل دينيز أونداف هدف التعادل للفريق الضيف الألماني برأسية مذهلة في الدقيقة ال68، قبل أن ينجح اللاعب الألماني أنطونيو روديجر في تحويل ركلة ركنية من لوكا مودريتش إلى هدف برأسية أخرى في الدقيقة ال83.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، تمكن اللاعب البرازيلي إندريك من تسجيل الهدف الثالث لفريق الريال، بعدما تم تبديله قبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذه النتيجة خرج ريال مدريد من المباراة بالثلاث نقاط ليحتل المركز الخامس بفارق الأهداف عن كل من بايرن ميونخ الألماني وأستون فيلا وليفربول الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي.