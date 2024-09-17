نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس مهاجم... الأهلي على أعتاب ضم صفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

باتت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على أعتاب حسم التعاقد مع صفقة مميزة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

الأهلي يقترب من ضم جناح جديد

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي قريب جدا من حسم التعاقد مع جناح أجنبي جديد في الصيف الحالي".

وأضاف:" الأهلي متكتم بشكل كبير على الصفقة، والمصدر لم يكشف لنا أي تفاصيل عن اللاعب ولكن كل ما نعرفه أنه يلعب في مركز الجناح".

ثم اختتم:" النادي الأهلي يرى أنه عندما يتم تسريب مفاوضات النادي مع أي لاعب لا تنجح، وآخرهم صفقة بن رمضان، ولذلك قررت شركة الكرة وأمير توفيق التكتم على صفقة الجناح؛ حتى تكتمل".