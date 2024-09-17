نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يفاجئ كهربا بقرار جديد قبل مواجهة السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اتخذ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار جديد بشأن النجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر.

كولر يقرر تغيير مركز كهربا قبل مواجهة السوبر الإفريقي

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مارسيل كولر قرر تغيير مركز محمود كهربا في الفترة المقبلة، للمشاركة في المباريات بشكل أساسي".

وأضاف:" كولر أبلغ كهربا بأنه سيلعب في مركز الجناح بجوار وسام أبو علي مهاجم الفريق بدلا من أن يكون مهاجم".

وأشار:" كولر يرى أن كهربا جاهز بدنيا وفنيا لشغل مركز الجناح، ويرى أنه سيكون فعال بشكل أكثر، كما أن مركز الجناح هو مركزه الأساسي، والذي تألق فيه مع فريق اتحاد جدة قبل الانضمام إلى القلعة الحمراء ".

