أحمد ياسر: الأهلي سيتوج بالسوبر الافريقي على حساب الزمالك وإمام عاشور سيسجل

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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد ياسر لاعب التحدي الليبي، أن علاقته كانت كبيرة بالكابتن إيهاب جلال، وأكد أنه من الشخصيات التي لن تعوض في الحياة سواء انسانيًا أو كرويًا.

وتابع أحمد ياسر في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" سنتين في المصري مع كابتن إيهاب جلال لعبنا في افريقيا وقدمنا أداء كبير تحت قيادته".

وأضاف:" كنت قريب من الزمالك وقعدت انا ووكيلي مع احمد سليمان في منزله عام ٢٠١٥ والمشكلة اني كنت موقع للنادي المصري وتمسكوا بيا وعدلولي فلوسي".

وأكمل أحمد ياسر:" تجربتي في العراق كانت ناجحه الحمدلله وأموري كانت كويسة جدًا في الدوري وكنت البداية لتواجد مصريين كتير في الدوري العراقي لما قدمت مستوى كويس".

واستطرد:" الناس قللت من الدوري الليبي لما رحت هناك ودلوقتي بدأ اللاعبين المتابعة ويجوا الدوري، وشوفنا أداء الهلال الليبي ونجاحه في الفوز على المصري وبأداء مميز في الكونفدرالية".

وعن توقعه للفائز بالسوبر الافريقي قال:" الأهلي سيتوج بالسوبر على حساب الزمالك وإمام عاشور سيسجل، الزمالك محتاج صفقات قوية لمنافسة الأهلي".

وأختتم:" تحديت الجميع بأن الأهلي سيفوز بالدوري رغم مزاحمة بيراميدز، والمنافس المباشر للنادي الأهلي هو نادي الزمالك"