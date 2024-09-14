مانشستر يونايتد ينتفض ويكتسح ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تفوق فريق مانشستر يونايتد في الفوز على نظيره ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة في الدوري الانجليزي.

مانشستر يونايتد يكتسح ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة

ونجح في الشوط الأول لاعبي فريق مانشستر يونايتد، في الاستحواذ والسيطرة على مجريات المباراة ضد منافسه ساوثامتبوم، واستطاع يونايتد إحراز هدفين خلال الشوط.

واحرز الأهداف كلا من ماتايس دي اليخت في الدقيقة ال35، كما نجح اللاعب ماركوس راشفورد في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة ال 41.

مع بداية الشوط الثاني تألق مزراوي في تسديد تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة 80 أشهر الحكم البطاقة الحمراء لصالح لاعب ساوثامبتون بعد تدخل قوي على زميله جارناتشو.

وفي أواخر المباراة في الدقائق المحتسبة البدل من الضائع تمكن لاعب مانشستر يونايتد جارناتشو من إحراز الهدف الثالث لليونايتد.

وبهذه النتيجة تمكن مانشستر يونايتد من التواجد في المركز الثامن برصيد 6 نقاطن فيما يحتل ساوثهامبتون المركز التاسع عشر دون نقاط.