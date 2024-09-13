انت الأن تتابع خبر عايز العب.. نجم النادي الاهلي يتمسك بالرحيل عن الفريق والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - خلال الفترة الاخيرة، سعى مجلس ادارة النادى الأهلى،برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولجنة التخطيط بالنادي الأهلى برئاسة الكابتن مختار مختار، الى تلبية احتياجات المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر من خلال تدعيم الفريق الأول للكرة بالنادي.
وقد أعلن مجلس ادارة النادى الاهلى
- عن ضم اللاعب يوسف ايمن مدافع فريق الدحيل القطري، واللاعب المغربي يحي عطية الله، والمدافع المغربي أشرف داري، وأخيرا ضم نجم خط وسط الإسماعيلي عمر الساعي.
نجم النادي الاهلي يتمسك بالرحيل عن الفريق..
- أكد مصدر من داخل النادى الاهلى، عن ان لاعب وسط النادي الأهلي« كريم نيدفيد» جدد رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل صعوبة مشاركته بالموسم الكروي الجديد.
- وقد وضح المصدر، ان اللاعب «كريم نيدفيد » لاعب وسط النادي الأهلي، حرص على التواصل مع جهاز الكرة في صفوف القلعة الحمراء لطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي، خلال الفترة الحالية.
- وقد بين المصدر، ان لاعب خط وسط الاهلي، كريم نيدفيد، طلب الرحيل بشكل نهائي خاصة بعد صفقة تعاقد القلعة الحمراء مع عمر الساعي من الإسماعيلي في الانتقالات الصيفية الحالية.
- وقد بينت مصادر صحفية، ان اللاعب يمتلك عدة عروض، ولكنه ينتظر قرار مجلس ادارة النادى الاهلى، بشأن رحيلة عن الفريق خلال الفترة الحالية.