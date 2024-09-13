نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يتسلح بالقوة الضاربة لمواجهة الأهلي بالدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نادي الأهلي مساء اليوم في الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة.

ويستضيف ملعب الأول بارك مواجهة النصر ضد الأهلي مساء اليوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن "الدوري السعودي للمحترفين".

موعد مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي

وتنطلق مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي مساء الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل النصر الرسمي ضد الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - لابورت - سالم النجدي.

خط الوسط: الخيبري - أوتافيو - بروزوفيتش.

خط الهجوم: تاليسكا - رونالدو - ماني.

الجدير بالذكر أن النصر في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد أربع نقاط، في حين الأهلي في المركز الثامن، بـ 3 نقاط.