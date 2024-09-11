المصري يعزز صفوفه بالتعاقد مع خالد صبحي وأحمد القرموطي من سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مسئولو النادي المصري في إتمام صفقتين هامتين استعدادًا للموسم الجديد، حيث تم التعاقد مع ثنائي سيراميكا كليوباترا خالد صبحي، مدافع منتخب مصر، وأحمد القرموطي، جناح الفريق.

المصري يعزز صفوفه بالتعاقد مع خالد صبحي وأحمد القرموطي

يأتي هذا التعاقد في إطار خطة النادي البورسعيدي لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين قادرين على المنافسة في الموسم المقبل.

وفي سياق أخر،يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره الهلال الليبي بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتنطلق هذه المباراة في الثامنة مساء الأحد المقبل على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

يؤدي الفريق تدريباته يومي الجمعة والسبت على ملعب شهداء بنينا الذي سيستضيف المباراة.