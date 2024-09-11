المريخ يستعد لمواجهة العبور في افتتاح الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق المريخ لبدء مشواره في الموسم الجديد بمواجهة قوية أمام فريق العبور، وذلك على ملعب العبور. هذه المباراة تمثل الانطلاقة الأولى لفريق المريخ في الموسم، ويسعى من خلالها لتحقيق بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط له.

المريخ يستعد لمواجهة العبور

وستستمر مواجهات المريخ في الجولات التالية على النحو التالي: سيلتقي بفريق بورفؤاد في المباراة الثانية، تليها مواجهة مع فريق 6 أكتوبر، ثم يلتقي بفريق المستقبل، يليه فريق النصر في الجولة الرابعة. بعد ذلك، سيواجه المريخ فريق الشمس في مواجهة حاسمة.

كما ستشمل مباريات المريخ لهذا الموسم مواجهات مع فرق الشرقية، نجمة سيناء، وجنوب سيناء، حيث يتطلع الفريق لتحقيق أداء مميز والمنافسة على مراكز متقدمة في جدول الترتيب.