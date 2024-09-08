نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| تلقى 3 عروض.. ضحية صفقة بوبيندزا في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن ناصز منسي مهاجم الزمالك اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بوبيندزا يسرّع رحيل ناصر منسي عن الزمالك

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "أيام ناصر منسي باتت معدودة فى نادى الزمالك بعد اقتراب انضمام الجابونى آرون بوبيندزا إلى صفوف الزمالك وبالتالى سيصبح عدد اللاعبين فى مركز المهاجم كثيرين وهم عمر فرج وبوبيندزا وسيف الجزيرى وحسام أشرف".

وواصل: "جوميز وافق على رحيل ناصر منسي،والإدارة بتبحث عدد من العروض المقدمة للاعب والبنك الأهلى بيجث النبض وكمان غزل المحلة ونادى تالت وفى النهاية رغبة اللاعب هى اللى هتحسم وجهته المقبلة".