نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. لاعب الزمالك يرفض الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاعلامي خالد الغندور أن مسئولي الزمالك يسابقون الزمن لتسويق البنينى سامسون بأى طريقة بسبب الراتب المرتفع الذى يتقاضاه ويعادل 615 ألف دولار فى الموسم المقبل.

الزمالك يسعى لتخفيض راتب سامسون

اضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "كان فيه بند فى التعاقد الخاص باللاعب ينص على أنه يحق للزمالك فسخ التعاقد معه بعد نهاية موسم 2023-2022 أو نهاية موسم 2024-2023، فقط بشرط إخطار اللاعب كتابيا أو عن طريق البريد الإلكتروني بعد نهاية الموسم بـ7 أيام بحد أقصي،لكن الزمالك لم يفسخ العقد وقيد اللاعب فى القائمة الأفريقية".

وواصل: "دلوقتى الزمالك بيحاول يطلع سامسون إعارة عشان جوميز مش عايزه غير زحمة اللاعبين الأجانب لكن اللاعب رافض يطلع إعارة إلى إى نادى".

وواصل:"حال استمرار اللاعب بالتأكيد سيتم التحدث معه ووكيله بشأن تخفيض التعاقد، خاصة أنه سيحصل في الموسم الجديد على 615 ألف دولار، والموسم الرابع 692 ألف دولار".

