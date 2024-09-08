نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يطلب 4 صفقات جديدة في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي خالد الغندور عن طلبات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بخصوص الصفقات الجديدة.

جوميز يريد تدعيم الزمالك بـ4 صفقات جديدة

وقال الغندور في تصريحاته ببرنامج "ستاد المحور" بأن جوميز طلب التدعيم في 4 مراكز بأولوية الترتيب جناح أيسر، ثم لاعب وسط ملعب، ثم ظهير أيسر، وأخيرًا مدافع.

وأضاف الغندور بأن جوميز حدد أولوياته في التعاقد مع جناح أيسر ولاعب وسط، وأنه موافق على تأجيل التعاقد مع المدافع والظهير الأيسر لشهر يناير المقبل، حتى اتضاح موقف أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش.