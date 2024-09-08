نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يغير قرار عبد الشافي بالاعتزال ويستعد لقيده في القائمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور موقف محمد عبد الشافي النهائي من الانضمام إلى قائمة الزمالك خلال الموسم الجديد.

وقال الغندور في تصريحاته ببرنامج "ستاد المحور" بأن اللاعب كان قد استقر على الاعتزال ولكن حاجة الزمالك إليه غيرت الأمور، وسيتم عمل عقد للاعب لمدة موسم ثم قيده في القائمة المحلية.

وأضاف: جوميز استقر على منح عبد الشافي الوقت الكافي للتعافي والتأهيل من إصابة الصليبي، ثم العودة للتدريبات الجماعية، وقيده أفريقيًا في يناير في حال الاحتياج إليه.