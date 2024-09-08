نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اللجنة البارالمبية: تهنئة الرئيس السيسي حافز كبير ومكافآت مالية مساوية للأولمبيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حسام مصطفى رئيس اللجنة البارلمبية المصرية أنه سعيد بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة الأبطال البارالمبين مؤكدا أن ذلك يعتبر حافزا كبيرًا للأبطال الرياضيين.

حسام مصطفى: أشكر السيسي على تهنئته لأبطال مصر في بارالمبياد باريس 2024

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" ألف مبروك للبعثة المصرية وأشكر فخامة الرئيس السيسي على اللفتة الجميلة التى أثرت فى جميع اللاعبين وأسعدتهم جميعا وأتت فى وقتها وكانت حافز كبير لهم".

وواصل مصطفى:" البعثة البارلمبية ستعود يوم الثلاثاء المقبل إلى القاهرة وأشكر دعم وزارة الشباب والرياضة على الدعم الكبير ونفس مكافآت الأولمبيين المادية ستكون للبارالمبين".

وأكمل:" جائزة الذهب 4 مليون جنيه و3 مليون للفضة و2 مليون للبرونز والمكافآت ستكون للأجهزة الفنية طبقًا للائحة".