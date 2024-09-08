الرياضة

رئيس اللجنة البارالمبية: تهنئة الرئيس السيسي حافز كبير ومكافآت مالية مساوية للأولمبيين

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أحمد جودة - القاهرة - قال حسام مصطفى رئيس اللجنة البارلمبية المصرية أنه سعيد بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة الأبطال البارالمبين مؤكدا أن ذلك يعتبر حافزا كبيرًا للأبطال الرياضيين.

حسام مصطفى: أشكر السيسي على تهنئته لأبطال مصر في بارالمبياد باريس 2024

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" ألف مبروك للبعثة المصرية وأشكر فخامة الرئيس السيسي على اللفتة الجميلة التى أثرت فى جميع اللاعبين وأسعدتهم جميعا وأتت فى وقتها وكانت حافز كبير لهم".

وواصل مصطفى:" البعثة البارلمبية ستعود يوم الثلاثاء المقبل إلى القاهرة  وأشكر دعم وزارة الشباب والرياضة على الدعم الكبير ونفس مكافآت الأولمبيين المادية ستكون للبارالمبين".

وأكمل:" جائزة الذهب 4 مليون جنيه و3 مليون للفضة و2 مليون للبرونز والمكافآت ستكون للأجهزة الفنية طبقًا للائحة".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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