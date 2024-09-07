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أحمد جودة - القاهرة - عاجل-أخر تطورات وتفاصيل استاد النادي الأهلي الجديد وموعد الإعلان عن تصميم الأستاد.

استاد الأهلي، تصميم استاد الأهلي الجديد موعد الإعلان عن إستاد الأهلي الجديد، النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، استاد الأهلي الجديد تحالف شركات القلعة الحمراء، إستاد الأهلي الجديد سعة الأستاد، ينتظر عشاق النادي الأهلي ظهور استاد الفريق للساحة الرياضية خلال السنوات المقبلة بعد أن تم الإعلان عن تصميم أستاد جديد خاص بالنادي الأهلي من قبل مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب.

ويبحث عشاق المارد الأحمر عن تفاصيل الأستاد على مدار الشهور الماضية، وفيما يلي تنفرد بوابة دوت الخليج خلال السطور التالية بأخر التفاصيل والتطورات الجديدة التي تخص الأستاد خلال السطور التالية.

التفاصيل الجديدة لإنشاء استاد الأهلي الجديد

انتهاء تصميم نموذج الأستاد من قبل الشركة الإنجليزية المسؤلة عن هذا الملف.

تم عرض أكثر من تصميم على الكابتن محمود الخطيب والمختصين بالنادي الأهلي وعلى شركة الأهلي للانشاءات الرياضية وعلى شركة تحالف القلعة الحمراء، وتم اختيار تصميم مفاجئ يليق بتاريخ النادي الأهلي.

من المقترح أن يتم تحديد موعد مبدئي للكشف والإعلان عن التصميم الرسمي لإستاد الأهلي الجديد يوم 10/10 /2024.

سيتم الإعلان عن تفاصيل استاد الأهلي من خلال حفل عالمي بإحدى الأماكن الأثرية التي لم يتم تحديدها حتى الآن مثل ( سفح الأهرامات، أو المتحف المصري الجديد، أو متحف الحضارات، أو أماكن أثرية أخرى).

بإحدى الأماكن الأثرية التي لم يتم تحديدها حتى الآن مثل ( سفح الأهرامات، أو المتحف المصري الجديد، أو متحف الحضارات، أو أماكن أثرية أخرى). لم يتم الاستقرار حتى الآن على الشركة التي ستحصل على حق تسميه إستاد النادي الأهلي الجديد، حيث لم يتم الإتفاق مع شركة اليانز أرينا حتى هذه اللحظة بسب وجود منافسات للحصول على حق تسمية الأستاد بين هذه الشركة وعدة شركات مصرية وإماراتية.

سيتم دعوة عدد من الشخصيات العالمية على مستوى العالم لحضور الحفل بجانب وسائل الإعلام العالمية أيضًا.

استاد النادي الأهلي الجديد

مؤتمر الإعلان عن إستاد الأهلي الجديد

استاد الأهلي الجديد، وكان النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أعلنوا عن البدء في إنشاء ستاد النادي الأهلي الجديد بمدينة الشيخ زايد، حيث يضم المشروع عدد من الإنشاءات بجانب الإستاد مثل مدينة رياضية متكاملة، تضم فندق ومدرسة وجامعة ومستشفى ومتحف خاص ببطولات وإنجازات النادي الأهلي.

مساحة الأستاد

تفاصيل إستاد الأهلي الجديد

وكان قد كشف الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن مساحة استاد النادي الأهلي، حيث يقام لإستاد على مساحة 43 فدانًا تقريبًا قابل للزيادة، وتصل سعته الجماهيرية إلى 44 ألف متفرج، ويتم انشائه على مرحلتين،