نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما سر انتصار فريق سباليتي على "الديوك"؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

قال مدرب إيطاليا، لوتشيانو سباليتي، إن فريقه كان يمكن أن ينهار بسهولة عندما استقبل هدفًا مبكرًا خارج أرضه أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية، أمس الجمعة، لكنه حافظ على هدوئه ورد سريعًا ليفوز 3-1.

وكان الهدف الذي أحرزه برادلي باركولا بعد 12 ثانية من البداية، بمثابة بداية كارثية وأصبح الأمر أسوأ بسبب الطريقة التي استقبلت بها إيطاليا الهدف، إذ سمح المدافع جيوفاني دي لورينتسو للمهاجم الفرنسي باقتناص الكرة بدلًا من التعامل مع تمريرة خلفية بسيطة.

وقال سباليتي لشبكة راي الإيطالية بعد صافرة النهاية: "البداية كانت المفتاح، رد الجميع فورًا في محاولة لمنح القوة والهدوء للفريق وبعد ذلك قدموا المباراة التي كنا بحاجة لها، لذلك كان الأمر جيدًا بشكل مضاعف، كان من المهم أن نظل فريقًا بعد الصدمة الأولية، لأنه مع الكثير من التوتر، أي موقف يمكن أن يدفعك للجنون، لهذا السبب كانت قوتنا العقلية مضاعفة، لأن الأشياء التي تحدث لك تأتي من رأسك ومخاوفك ومن ما تعتقد أنك لا تستطيع تحقيقه".



وكانت إيطاليا مختلفة تمامًا عن ما ظهرت عليه في بطولة "يورو 2024"، عندما قامت بمحاولة باهتة للدفاع عن لقبها وفازت بمباراة واحدة فقط وخرجت أمام سويسرا في دور الـ16، وأشاد سباليتي بفريقه الذي فاز في باريس.

وقال سباليتي: "لقد اخترنا مجموعة من اللاعبين يشاركون باستمرار، إنهم أكثر نشاطًا قليلا عن ما كانوا عليه في نهاية الموسم، ربما كنا محظوظين بالعثور على مجموعة من اللاعبين الشبان الراغبين في إثبات أنفسهم، الرغبة الفردية والشغف هما مفتاح أي نجاح".

ولم يكد حارس المرمى والقائد، جيانلويجي دوناروما، يلاحظ بدء المباراة حتى التقط الكرة من الشباك، وأشاد أيضًا بقدرة فريقه على التعافي.

وقال دوناروما: "لم أكن مستعدًا بعد ولم أرتد حتى قفازي، لم نكن أذكياء للغاية لأن الكرة كانت بحوزتنا وكان بوسعنا الانتظار، لكننا نجحنا في الرد بعد ذلك، كان استقبال هدف مبكر للغاية أمرًا صعبًا لكن اللاعبين تمكنوا من الحفاظ على هدوئهم والتركيز على القيام بما تدربنا عليه ولعب الكرة بشكل جيد، وكان ذلك ضروريًا للفوز بالمباراة".