نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية في مهمة تفادي رقم سلبي أمام الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتعين على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفوز على مضيفه الصيني، الثلاثاء المقبل، لكي يتفادى عدم تحقيق أي انتصار في 3 مباريات متتالية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، للمرة الأولى منذ 13 عامًا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، أنهى الأخضر الدور الثاني من التصفيات الحالية بالخسارة 1-2 أمام الأردن في الرياض، ثم تعادل 1-1 مع إندونيسيا على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثالثة.

وإذا فشل المنتخب السعودي في تحقيق الفوز على الصين، واكتفى بالتعادل أو الخسارة، فسيعود بالزمن إلى تصفيات كأس العالم 2014، التي شهدت آخر سلسلة لا فوز للمنتخب، لـ3 مباريات متتالية.

"الأخضر" في مهمة تفادي رقم سلبي أمام الصين

وبدأت تلك السلسلة بتعادل سلبي مع عمان خارج الحدود في أولى جولات الدور الثالث، وبعدها خسر على أرضه أمام أستراليا 1-3 في الدمام، ثم تعادل سلبيًا مرة أخرى أمام تايلاند.

وجاءت اللقاءات الثلاثة خلال الفترة من 2 سبتمبر (أيلول) وحتى 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2011

وتوقفت هذه السلسلة بفوز على تايلاند بثلاثية نظيفة.

وفي النهاية عجز المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد، عن عبور ذلك الدور، الذي تأهل منه بطل ووصيف كل مجموعة، إلى المرحلة الحاسمة.

بعدها، لم يتعرض المنتخب السعودي لأكثر من تعثرين متتاليين في نسخة تصفيات واحدة بجميع أدوارها.