بفضل هدف رونالدو الـ900.. منتخب البرتغال يهزم كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب البرتغال الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا أمام نظيره كرواتيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "النور"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

أحداث مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

تمكن ديوجو دالوت من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح البرتغال في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من مينديز إلى زميله دالوت الذي سدد الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس وسكنت الشباك

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الثاني لصالح البرتغال في الدقيقة 34، بعد عرضية من رافائيل لياو من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رونالدو بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وسجل ديوجو دالوت بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح كرواتيا في الدقيقة 41، بعد عرضية من بورنا سوسا إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم دالوت وسكت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

ومنعت العارضة الهدف الثالث لصالح البرتغال في الدقيقة 44، بعد تسديدة قوية من بيدرو نيتو من داخل منطقة الجزاء.

وأُرسلت عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 76، قابلها إيجور ماتانوفيتش لاعب كرواتيا بتسديدة مباشرة، ولكن مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.