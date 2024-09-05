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أحمد جودة - القاهرة - انتهى الاجتماع الفني الذي أقيم اليوم الخميس، لمباراة منتخب مصر ضد نظيره كاب فيردي، في المواجهة المقرر لها غد الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء.

منتخب مصر بالأحمر وكاب فيردي بالأبيض في مباراة الغد بتصفيات أمم إفريقيا

وتقام مواجهة منتخب مصر ضد نظيره كاب فيردي، غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الاولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2025.

واسفر الأجتماع عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب كاب فيردي القميص الأبيض والشورت الأزرق.

وحضر الاجتماع ممثلا عن منتخب مصر شعبان بسطاوي منسق المنتخبات ومينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مسئول المهمات.