نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يتحدث عن رحيل جوندوجان وكانسيلو وفيليكس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني عن أسباب رحيل كلا من الألماني إلكاي جوندوجان والثنائي البرتغالي جواو فيليكس وكانسيلو عن النادي الكتالوني.



وعن رحيل جوندوجان، قال لابورتا في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس:"لقد كان القرار لأسباب رياضية بحتة وحصرية".



وأضاف: "بعد التعاقد مع داني أولمو، لم يكن دور جوندوجان واضحًا لأنهما يتشاركان مركزًا مشابهًا للغاية، جوندوجان شخص ولاعب ممتاز".



وعن جواو فيليكس وكانسيلو، اختتم لابورتا تصريحاته قائلا: "قررنا التخطيط للفريق بطريقة مختلفة، كان الثنائي على سبيل الإعارة ثم انضما إلى ناديين مختلفين، لذا فالأمر طبيعي".



جدير بالذكر أن جوندوجان رحل عن برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية عقب فسخ تعاقده لينضم في صفقة انتقال حر إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.



وعلى الجانب الآخر، انتهت إعارة كلا من جواو فيليكس وكانسيلو مع برشلونة عقب نهاية الموسم الماضي وانتقل فيليكس إلى تشليسي الإنجليزي بينما انضم كانسيلو إلى الهلال السعودي.