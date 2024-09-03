أوجارتي يعبر عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد: حلم تحقق

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب مانويل أوجارتي، لاعب الوسط الجديد في مانشستر يونايتد، عن سعادته البالغة بالانتقال إلى ملعب أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال أوجارتي: "الانضمام إلى مانشستر يونايتد كان حلمًا تحول إلى حقيقة. أشعر بسعادة كبيرة، فقد كانت عملية الانتقال طويلة، والآن انتهت بنجاح."

وكان نادي مانشستر يونايتد، قد أعلن مساء الجمعة الماضي، عن تعاقده مع الدولي الأوروجوياني مانويل أوجارتي، القادم من صفوف باريس سان جيرمان.