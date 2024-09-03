نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع أرون بوبيندزا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، ضمن مفاوضات مفتوحة مع العديد من الأهداف الهامة والمرشحة لتدعيم مختلف المراكز داخل تشكيل الفارس الأبيض، استعدادا للموسم القادم، بعد حل أزمة إيقاف القيد في الوقت الماضي.

وتلقى الفارس الأبيض إخطارا رسميا من الفيفا برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد بغض الغرامات الموقعة على الفريق بشأن مستحقات بعض اللاعبين والمدربين السابقين.

- الزمالك يتفق مع أرون بوبيندزا

ونجح مسؤولي الزمالك في الساعات الماضية من حسم الاتفاق مع الجابوني أرون بوبيندزا، لاعب فريق هاتاي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم خط الهجوم.

وستكون تلك الصفقة بشكل مجاني حيث لا يرتبط اللاعب الآن بأي فريق عقب انتهاء عقده مع الغريق التركي هذا الصيف.

وستكلف تلك الصفقة نادي الزمالك قيمة راتب اللاعب فقط والذي يصل إلى 600 ألف سنويا دولار بجانب وجود إضافات في عقد اللاعب الجابوني ليصل إلى 300 ألف دولار.

على جانب آخر، دخلت إدارة الزمالك في مفاوضات أخيرة مع الفلسطيني عمر فرج لاعب نادي أيك السويدي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

