نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يفتح الباب أمام رحيل 3 لاعبين خلال الانتقالات الحالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح دان آشورث، المدير الرياضي لنادي مانشستر يونايتد، حول مغادرة عدة لاعبين من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال آشورث: "أعتقد أنه بالنسبة لأي لاعب، سواء كان جادون سانشو، آرون وان بيساكا، أو سكوت مكتوميناي، إذا كانت لديهم رغبة في الانتقال إلى نادٍ آخر وكان هذا الخيار مناسبًا لهم وللنادي، فعلينا دراسة هذه الإمكانية".

اختتم نادي مانشستر يونايتد أول ثلاث جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيق فوز واحد وتعرضه لهزيمتين.

ويستعد الفريق لمواصلة مشواره في البريميرليج بعد فترة التوقف الدولي، حيث سيواجه ساوثهامبتون يوم السبت 14 سبتمبر في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة.