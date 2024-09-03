نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارتينيز يطمئن جماهير ريال مدريد بعد جراحة ناجحة: سأعود أقوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر جوان مارتينيز، لاعب ريال مدريد، رسالة موجهة إلى جماهير النادي عبر حسابه على منصة إنستغرام، عقب نجاح العملية الجراحية التي خضع لها على مستوى الركبة صباح اليوم.

وكتب مارتينيز في رسالته: "يوم أقل للعودة، ويوم آخر من القوة.

وتابع:أشكر جميع مشجعي ريال مدريد على الحب والدعم الذي تلقيته. سأعود أقوى من أي وقت مضى. هلا مدريد!".

وفي سياق متصل قال الصحفي ماريو كورتيغانا (ذا أثلتيك):" خضع جوان مارتينيز لعملية جراحية في الركبة اليوم على يد مانويل لييس (نفس الأخصائي الذي أجرى العملية الجراحية لكورتوا وميليتاو).

وأشار إلى:" أن من المتوقع أن يتمكن جوان من العودة إلى المنزل اليوم."