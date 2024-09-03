نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: أوسيمين يختار جلطة سراي.. ماركا: اصابة سيبايوس تدخل الريال في فوضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 3-09- 2024:

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-

1- لاجازيتا ديلو سبورت:

الحقيقة الكاملة عن متمردي الميلان

ثيو ولياو التحذير الاخير

اليوفي والانتر ( دون راحة )

اوسيمين يختار تركيا وغلطة سراي

الميدالية العشرة لايطاليا في الاولمبياد البارالمبية



2- كورييري ديلو سبورت:

نابولي المحررة

اوسيمين إلى غلطة سراي

سمولينغ يفتح الباب امام هاملز

لياو، يا لها من معركة مع دي كانيو

الانتر والوجه المزدوج

سباليتي " انا اول من تغير "



3- ماركا:

تعود اسبانيا إلى مشهد عنق الزجاجة امام خوانيتو عام 1977

" لقد عشت معركة بلغراد "

بيلا تستعد للوداع

22 ميدلية لاسبانيا في الاولمبياد البارالمبية

اصابة سيبايوس تدخل الريال في فوضى