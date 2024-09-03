الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: أوسيمين يختار جلطة سراي.. ماركا: اصابة سيبايوس تدخل الريال في فوضى

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: أوسيمين يختار جلطة سراي.. ماركا: اصابة سيبايوس تدخل الريال في فوضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها  الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 3-09- 2024:

الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-

1- لاجازيتا ديلو سبورت:

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الحقيقة الكاملة عن متمردي الميلان
ثيو ولياو التحذير الاخير
اليوفي والانتر ( دون راحة )
اوسيمين يختار تركيا وغلطة سراي
الميدالية العشرة لايطاليا في الاولمبياد البارالمبية


2- كورييري ديلو سبورت: 

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نابولي المحررة
اوسيمين إلى غلطة سراي
سمولينغ يفتح الباب امام هاملز
لياو، يا لها من معركة مع دي كانيو
الانتر والوجه المزدوج
سباليتي " انا اول من تغير "


3- ماركا:

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 تعود اسبانيا إلى مشهد عنق الزجاجة امام خوانيتو عام 1977
" لقد عشت معركة بلغراد "
بيلا تستعد للوداع
22 ميدلية لاسبانيا في الاولمبياد البارالمبية
اصابة سيبايوس تدخل الريال في فوضى

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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