انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس المصرية اليابانية والرسمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 07:34 صباحاً - انطلق العام الدراسى الجديد اليوم بالمدارس المصرية اليابانية والمدارس الرسمية والخاصة حيث انتظم الطلاب فى ثانى أيام العام الدراسى الجديد 2025، وشهدت المدارس ارتفاع فى أعداد الطلاب، ونظمت المدرسة المصرية اليابانية بأكتوبر نشاط ترحيب بالطلاب أثناء دخولهم من المدرسة، كما بدأ اليوم الدراسى بتحية العلم وترديد النشيد الوطنى.

وأكدت الدكتورة مروة البوهى مديرة المدرسة على أن الدراسة بـ المدارس المصرية اليابانية تعتمد على أنشطة التوكاتسو، مضيفة أنها تعامل على بناء شخصية الطفل، وهناك مجموعة من الأنشطة يمارسها الطفل سواء بشكل يومى أو أسبوعى، بجانب التركيز على الجزء المعرفى .

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات المهمة كالتالى:

- لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم، مع تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت بالصف الأول الثانوى العام.

- خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

- إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء في الثانوية العامة.

- لا تغيير في طريقة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت مستمر).

- آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.

- المعلم الذى يرغب فى زيادة مرتبه يحصل على حصص زيادة مقابل 50 جنيه للحصة الواحدة.

- تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل.

- إعادة النظر فى تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسي بعد المقبل.

الواجب المنزلي سيكون موحد لجميع الطلاب بكل الصفوف وسيتم نشر الواجب المرتبط بكل درس عى موقع الوزارة والمطلوب من الطالب يعمله في الواجب بكل درس هيكون على موقع الوزارة.

- صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية

- مفيش تقنين الدروس الخصوصية ولن يكون هناك قرار بالترخيص للسناتر.

- لا تراجع عن إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.

طابور الصباح بالمدرسة المصرية اليابانية طابور الصباح بالمدرسة المصرية اليابانية