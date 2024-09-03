نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف الأهلي والزمالك.. برشلونة يتعاقد مع ميسي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تراقب إدارة نادي برشلونة الإسباني، العديد من المواهب الشابة لتدعيم صفوف لامسيا في المواسم القادمة، وتطوير العديد من الجواهر الصغيرة لتدعيم الفريق الأول في المواسم المقبلة.

وجذب أحد المواهب الإفريقية، مسؤولو العملاق الكتالوني خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، لضمه وتطوير موهبته القوية داخل صفوف البلوجرانا.

- برشلونة يضم عبد العزيز عيسى

وأعلن نادي دريمز الغاني، انضمام نجمه الجناح الأيمن، عبد العزيز عيسى إلى صفوف نادي برشلونة في الساعات الماضية على أن ينضم إلى فريق الشباب خلال الموسم الحالي.

وكان نجم دريمز، أحد الأهداف القوية التي لاحقها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في المواسم الأخيرة، بعد تألق اللاعب بشكل قوي خلال منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في العام الماضي.

على جانب آخر، يحاول مسؤولي النادي الأهلي ضم صفقة جديدة في خط الهجوم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم هذا المركز في الموسم الجديد استعدادا للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.