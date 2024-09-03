موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، منافساته في دوري أبطال إفريقيا، لمواجهة هامة ومرتقبة أمام نظيره جورماهيا الغيني، في مستهل سباق الفارس الأحمر للحفاظ على اللقب الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي أمام جورماهيا الغيني في دوري أبطال إفريقيا

يواجه الأهلي نظيره جورماهيا الغيني، يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الذهاب في دور ال 32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة حكم المباراة التي يستضيفها ملعب استاد نيايو الوطني، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والرابعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا

وتذاع مباراة فريق الأهلي أمام نظيره جورماهيا الكيني، عبر مجموعة قنوات beIN sports الرياضية، يسبقها ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الرياضة والتحليل الفني.

وتعد مجموعة قنوات beIN sports المالك الحصري لٱذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستعد لضربة البداية أمام جورماهيا للحفاظ على اللقب القاري

يذكر أن فريق الأهلي يتأهب لافتتاح منافساتها في البطولة القارية بأداء بوي ونتيجة إيجابية، في مستهل منافساته للحفاظ على اللقب.

وحقق المارد الأحمر الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بعد فوزه على حساب نظيره الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وحقق فريق الأهلي الموسم الماضي العلامة الكاملة، بقيادة السويسري مارسيل كولر، بعد فوزه ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر، والسوبر المحلي ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.