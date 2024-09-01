ليفربول يصعق مانشستر يونايتد بثلاثية

ليفربول يصعق مانشستر يونايتد بثلاثيةتغلب فريق ليفربول على مضيفه مانشستر يونايتد 3-0، يوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل ثلاثية ليفربول الكولمبي لويس دياز (هدفان) في الدقيقتين (35 و42)، والمصري محمد صلاح في الدقيقة 56، على التوالي.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث الأولى، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي المتصدر.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، عند 3 نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، ضمن الجولة ذاتها، فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه توتنهام بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدفي نيوكاسل هارفي بارنيز، وأليكسندر إيساك في الدقيقتين (37 و78) فيما سجل هدف توتنهام الوحيد دان بورن بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 4 نقاط في المركز العاشر.

وفي باقي المباريات تعادل فريق تشيلسي مع كريستال بالاس بهدف لمثله.

وتقدم نيكولاس جاكسون بالهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة (25)، فيما أدرك إيبيريشي إيز التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 53.

وبهذا الفوز رفع تشلسي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما حصل كريستال بالاس على أول نقطة له هذا الموسم في المركز السادس عشر.

كما شهدت الجولة أيضا، فوز برنتفورد على ضيفه ساوثمبتون بنتيجة (3 - 1)، وأستون فيلا على مضيفه ليستر سيتي 2 - 1، فيما قلب بورنموث تأخره أمام إيفرتون بنتيجة 0 - 2 إلى فوز بنتيجة 3 - 2.