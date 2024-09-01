نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب تشيلسي يكشف كواليس فشل صفقة فيكتور أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي، سبب عدم انضمام المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين إلي صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال ماريسكا في تصريحات صحفية اليوم الأحد، "نريد لاعبين، لكننا أردنا لاعبًا نقرر أنه يجب أن يكون وفقًا لشروطنا، إذا لم يكن اللاعب موجودًا هنا، فهو لم يكن موجودًا".

ماريسكا يكشف سبب فشل صفقة فيكتور أوسيمين

وردًا علي " هل تشيلسي سيتعاقد مع مهاجم في الميركاتو الشتوي القادم لتدعيم صفوف الفريق؟" أجاب الإسباني "سوف نرى".

وانتهت المواجهة التي جمعت بين البلوز وكريستال بالاس منذ قليل، بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

