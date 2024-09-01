عاجل.. غياب صفقة الزمالك الجديدة عن القائمة الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن مسؤولي الزمالك عن القائمة النهائية للفريق الكروي الأول المقيدة إفريقيا، استعدادًا لمشاركة الفريق ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية في الموسم الجديد.

وشهدت القائمة غياب المغربي محمود بناتيك صفقة الزمالك الجديدة، بسبب عدم قدرته على المشاركة في أول مباراتين بالكونفدرالية الإفريقية لعدم وصول بطاقة اللاعب الدولية.

ويحق للاعب المشاركة في نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي، يوم 27 من الشهر الجاري، والمقرر إقامته بالمملكة العربية السعودية

غياب صفقة الزمالك الجديدة عن القائمة الإفريقية

وجائت قائمة الزمالك الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي - عمر عبدالعزيز.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - أحمد محمود - أحمد مجدي - حسن أبو المعاطي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق شيكابالا - ناصر ماهر - أحمد حمدي - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبدالله نيمار -عبدالله السعيد - أحمد مصطفى زيزو - محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم إيشو - محمد السيد.

خط الهجوم: ناصر منسي - حسام أشرف - سامسون أكينيولا - سيف الجزيري.

