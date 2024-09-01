نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار وكواليس غياب محمد أبو تريكة عن بي إن سبورتس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، جراحة ناجحة في إحدى مستشفيات قطر خلال الساعات الماضية، وهذا ما تسبب في غيابه عن تحليل المباريات عبر قنوات "بي إن سبورتس".

ونشر محمد سعدون الكواري مقدم الاستوديو التحليلي عبر قنوات "بي إن سبورتس" صورة له رفقة حاتم الطرابلسي وطارق الجلاهمة عبر حسابه على "إنستجرام" في إحدى مستشفيات قطر، ليكشف عن إجراء أبو تريكة لجراحة ناجحة.

وعلق الكواري قائلًا: "أبشركم بفضل الله وحمده حبيبنا وعم الناس بخير وصحة وعافية بعد إجراء عملية جراحية تكللت بحمد الله وشكره بالنجاح، أسبوعين فترة نقاهة وتعافي ويعود بإذن الله ينور الشاشات".

معلومات عن أبو تريكة

محمد أبو تريكة هو لاعب كرة قدم مصري سابق، يُعتبر واحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية. وُلد في 7 نوفمبر 1978. اشتهر بلعبه في نادي الأهلي المصري ومنتخب مصر، حيث حقق العديد من البطولات المحلية والقارية.

محمد أبو تريكة يخضع لعملية جراحية

إنجازاته مع الأهلي:

- حصل على عدة ألقاب في الدوري المصري وكأس مصر.

- فاز بدوري أبطال إفريقيا عدة مرات.



مع منتخب مصر:

- ساهم في فوز المنتخب بكأس الأمم الإفريقية مرتين (2006 و2008).

أسلوب لعبه:

عرف أبو تريكة بمهاراته الفنية العالية، وقدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها، بالإضافة إلى رؤيته الممتازة في الملعب.

بعد الاعتزال:

بعد اعتزاله، اتجه أبو تريكة إلى العمل كمحلل رياضي، ولا يزال يحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، إلا أنه توترت العلاقة بين محمد أبو تريكة وجماهير تشيلسي، بعد أن هاجم إدارة النادي الإنجليزي، التي أجرت صفقات بمبالغ ضخمة دون تحقيق أي إنجاز يُذكر الموسم الماضي.