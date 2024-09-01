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أحمد جودة - القاهرة - كشف عزيز الشافعي، وكيل أعمال المغربي كريم البركاوي، لاعب الرائد السعودي السابق تطورات مفاوضات الزمالك لضمه في الانتقالات الصيفية الجارية.

وكيل البركاوي يكشف مستجدات في انتقاله إلى الزمالك

وقال الشافعي في تصريحات لـ برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة "dmc": "الحالة مستقرة في الوقت الحالي، وهم متواجدين في الرياض ويخضع لعلاج مكثف".

وتابع: "مفاوضاتنا مع الزمالك كانت جيدة للغاية من الناحيتين، والكابتن أحمد سليمان ساهم كثيرا في تسهيل المفاوضات".

وأكمل: "في الوقت الحالي أولوية اللاعب هو التواجد مع الرياض مع والده، وعلاقته بـ رئيس الرائد جيدة للغاية، وأولوية اللاعب ستكون مطلقة لنادي الرائد السعودي".

وأردف: "اليوم وصل اللاعب إلى الرياض برفقة الوالد، وغدا سيكون هناك لقاء مع رئيس النادي وسيتم مناقشة الأمور، وفي حال عدم استكمال العرض مع الرائد سيعود اللاعب إلى المغرب لمرافقة والده حتى يناير، بسبب وجود مفاوضات من أندية مغربية، والبلد التي سوف يستقر فيها والده، سيتواجد بها البركاوي، وهو اختيار مجبر عليه".