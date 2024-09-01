نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 01-09-2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة مباريات الدوري الإسباني من أجل متابعة نجومه البارزين في البطولة الأكثر إثارة على مستوى العالم.

نجح ريال مدريد في التتويج بلقب الليجا في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 95 نقطة بينما جاء برشلونة في المركز الثاني برصيد 85 نقطة بينما احتل جيرونا المركز الثالث برصيد 81 نقطة.

يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 12 نقطة وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بينما يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويحتل سيلتا فيجو المركز الرابع برصيد 6 نقاط وجاء ريال مدريد في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

يتم نقل مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الليجا في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات الجولة الرابعة من الليجا الإسبانية...

- ديبورتيفو ألافيس ولاس بالماس الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- اوساسونا وسيلتا فيجو الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- إشبيلية وجيرونا الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- خيتافي وريال سوسيداد الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- ريال مدريد وريال بيتيس الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر