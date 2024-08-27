نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يسقط أمام الفتح بهدف نظيف في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة الفوز على نظيره فريق الفتح بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.

ملخص مباراة الأهلي والفتح

وبدأت أحداث مباراة الأهلي والفتح برتم هادئ نسبيا وكان الأهلي قريب من الهدف الأول وانتهى الشوط الأول 0/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل تافاريس الهدف الأول في الدقيقة 54 صنع الموسى وكان الفتح قريب من التعادل ولكنه لم ينجح لتألق الدفاع وميندي وانتهت المباراة 1/0.

ترتيب الأهلي والفتح

ويحتل الراقي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعد تحقيق فوز وخسر مباراة بينما يأتي فريق الفتح في المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط حيث فاز بلقاء وهزم بالاخر ولم يتعادل.