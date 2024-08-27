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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر الأهلي السعودي اليوم.. مشاهدة الأهلي السعودي × الفتح Al-Ahli vs Al-Fateh بث مباشر بدون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي السعودي اليوم.. مشاهدة الأهلي السعودي × الفتح Al-Ahli vs Al-Fateh بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024.. يستعد ملعب نادي الفتح لاستضافة مواجهة نارية تجمع بين العملاق الأهلي والفتح، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي السعودي والفتح من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي السعودي × الفتح Al-Ahli vs Al-Fateh | دوري روشن السعودي 2024

مباراة الأهلي السعودي ضد الفتح في دوري روشن السعودي للمحترفين

يدخل الأهلي المباراة وهو عازم على مواصلة انتصاراته والابتعاد بصدارة الدوري، بينما يسعى الفتح جاهدًا لتحقيق أول انتصار له في المسابقة وتعويض خسارته الثقيلة في الجولة الأولى. من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يضاهى، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي السعودي والفتح في دور روشن السعودي

يشهد مساء اليوم موعدًا حاسمًا لعشاق الكرة السعودية، حيث يستضيف ملعب نادي الفتح مباراة قوية تجمع بين العملاق الأهلي والفتح في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي. ستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 06:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، لتشهد الملاعب السعودية مواجهة نارية ينتظرها الجميع بفارغ الصبر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والفتح في دوري روشن السعودي



يمكن لعشاق كرة القدم السعودية الاستمتاع بمتابعة مباراة الفتح والأهلي المثيرة عبر شاشات قناة SSC SPORT HD1، الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي. وقد خصصت القناة هذه القناة لنقل هذه المواجهة المرتقبة، حيث ستكون جاهزة لنقل جميع أحداث المباراة لحظة بلحظة.

تشكيل الأهلي اليوم أمام الفتح في الدوري السعودي

حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع علي مجرشي، إيبانيز، ديميرال، بسام الحريجي خط الوسط جابري فيجا، كيسيه، زياد الجهني خط الهجوم رياض محرز، روبرت فيرمينو، عبد الكريم دارسي



بدلاء الأهلي أمام الفتح في الدوري السعودي

عبد الرحمن الصانبي - عبد الباسط هندي - فهد الحمد - سعد بالعبيد - علي الأسمري - هيثم عسيري - سميحان النابت - فراس البريكان.