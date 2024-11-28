العالم اليوم - وزير إسرائيلي يدعو مجددا إلى "استيطان غزة"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - أجرى وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدكنوف جولة بمحاذاة غزة، الخميس، عند مدخل ما بات يعرف باسم محور نتساريم، ومن هناك دعا إلى الاستيطان اليهودي في القطاع.

وقال غولدكنوف إن "الاستيطان في القطاع هو الرد الأنسب على هجوم السابع من أكتوبر 2023، وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت"، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وتتناغم تصريحات وزير البناء والإسكان مع دعوات سابقة لمسؤولين وساسة إسرائيليين بشأن استيطان قطاع غزة وتهجير سكانه، وأبرزهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

لكن هذه التصريحات تتعارض مع حديث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، الذي نفى فيه رغبة إسرائيل في إعادة استيطان قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وقال ساعر الذي يزور براغ، أن "إسرائيل لا تنوي السيطرة على الحياة المدنية في غزة".

وأضاف أن إسرائيل ستنهي الحرب في غزة عندما "تحقق أهدافها" بإعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس، والتأكد من عدم سيطرة الحركة على القطاع.