نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أغلق الصفحة تماما" تعليق خالد الجوادي بعد الظهور الإعلامي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق خالد الجوادي المترجم السابق للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، على ظهوره الإعلامي الأول عقب رحيله مع النادي المارد الأحمر.



ورحل الجوادي عن القلعة الحمراء بعد أزمات متعددة استقرت عقبها الإدارة على توجيه الشكر للمترجم بعد موسمين قضاهم داخل القلعة الحمراء.



وكتب عبر صفحته الرسمية في فيس بوك: "بنهاية حلقة اليوم مع الاستاذ محمد المحمودي أغلق الصفحة تماما وابدأ العودة لحياتي الهادئة مع أسرتي في ألمانيا".



وتابع: "تعرضت على مدار اسابيع لهجوم وأكاذيب وتجريح وارتأيت حقي في الرد وهو ابسط حقوقي كإنسان

لم ارد من الحلقة الا وداع راقي ومحترم واحصل على ابسط حقوقي في الرد وأظهر اني اجتهدت في عملي واخلصت فيه".

لم ابحث الا عن وداع محترم واتركوني أعود لحياتي



وأضاف: "في الحلقة لم أتعرض لاحد ولم ابحث الا عن وداع محترم واعتذر عن أي خطأ أو ضرر وقع عن غير قصد وإنما كان حديثي من القلب وبحسن نية ومحبة للجميع".

وواصل: "اشكر من قال في حقي كلمة خير ورأى اني اجتهدت في عملي على مدار عامين وعاملني على حسن نيتي واحترم من لم يعجبه كلامي ولم ير لي الحق في الدفاع عن نفسي وأثنى على رحيلي

و اعتذر عن أي خطأ أو تقصير على مدار السنتين أو في هذا الحوار".

واختتم: "رجائي الوحيد من الجميع ان تتركوني أعود إلى حياتي في هدوء وان تغلقوا صفحتي بحلوها ومرها وان تركزوا فيما هو أهم مني بكثير فلم أكن الا ترس في منظومة عظيمة ولا يستحق الأمر كل هذا اللغط اغلقت الصفحة وانظر للغد شاكرا الجميع ومتمنيا للكل دوام الصحة والعافية والسلام النفسي شكرا ومع السلامة".

