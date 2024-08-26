خالد الجوادي يكشف كواليس رحيل أحد عناصر الهجوم في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد الجوادي، المترجم السابق للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عن تفاصيل رحيل أحد عناصر خط الهجوم دون ذكر اسمه.



ورحل الجوادي عن القلعة الحمراء بعد أزمات متعددة استقرت عقبها الإدارة على توجيه الشكر للمترجم بعد موسمين قضاهم داخل القلعة الحمراء.

الجوادي يكشف الكواليس



وقال الجوادي في تصريحات عبر أون تايم سبورت: "مع قدوم كولر كان هناك مهاجم في الفريق خلال التمرين، كل مرة ميضغطش على الحارس رغم ان طريقة كولر ضغط عالي".



وتابع: " تكرر الأمر مرة واثنين، وفي المرة الثالثة أوقف التمرين وسأله على الحارس ليه؟ قاله هو انا لازم اضغط في كل كورة؟ قاله اه قاله انا كده هتعب"



واختتم : "رد كولر مش مشكلة اتعب وارفع ايدك وانزل حد تاني يعمل هو الدور ده، المهاجم رحل من صفوف الأهلي".