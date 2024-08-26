نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الجوادي: أنا أول من رشحت وسام أبو علي وراتبي في الأهلي كان سُدس عقدي في ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث خالد الجوادي، مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، عن بعض التفاصيل الجديدة داخل تعاقده مع القلعة الحمراء بعد رحيله في الأيام الماضية.

وشهدت الفترة الأخيرة بعض الأزمات التي كان طرفيها الجوادي، لتطالب إدارة النادي الأهلي من مدرب الفريق، توجيه الشكر إلى خالد الجوادي.

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وأكد الجوادي في تصريحات عبر شاشة أون تايم سبورت:" كنت أول من رشحت وسام أبو علي إلى الأهلي وكولر كان متخوف من عدم مشاركته في الدرجة الأولى.

وتابع:" كان لبا دور في حل العديد من الأزمات مع جهاز كولر حتى المشاكل الشخصية".

وواصل:" أود أن أشكر إدارة الأهلي أنهم سمحولي أطلع النهاردة لإني أستأذنكم قبل ما أطلع لان علاقتي بالأهلي أكبر من أي منصب".

وأشار:" أمتلك الشهادات التي تؤهلني للتدريب في قطاعات الناشئين في ألمانيا.

وأختتم:" مرتبي في مصر مع الأهلي سُدس مرتبي في ألمانيا.. بعدما أصبحت مترجم لكولر أصبح مرتبي تلتين مرتبي في ألمانيا".