نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الجوادي يكشف سر جديد.: هذا المدرب خدع كولر بشأن صفقة موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر خالد الجوادي، مترجم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي مفاجأة مدوية عن كواليس التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست، لاعب الفريق السابق الذي رحل في الصيف الحالي.

وفشل المهاجم الفرنسي في إثبات نفسه داخل القلعة الحمراء حيث ظهر بمستوى فني وبدني متراجع جدا مع الأهلي خلال الموسم الماضي، ليتم الاستغناء عنه وعدم تفعيل بند الموسم الثاني.

- الجوادي يتحدث عن صفقة موديست

وأكد خالد الجوادي عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" أول مشكلة واجهت موديست في البداية هي الاندماج، سواء في فهم الطبيعية الجديدة بالنسبة له بجانب اللغة مع الوقت بدأت أساعد اللاعب في الأمور الشخصية وبدأ الاندماج مؤخرا".

وتابع:" فكرة التعاقد مع موديست، كولر اتصل بفريق كولن الألماني الذي كان يتدرب به اللاعب ويشارك في مباريات ودية معه ليسأله عن اللاعب".

وتابع:" اسئلة كولر كان عند على الجاهزية الفنية والبدنية والمدرب أعطى كولر معلومات غير صحيحة بنسبة 100% بشأن صفقة موديست".

وأشار:" المدرب قال أن موديست جاهز جدا بدنيا وفنيا ومن أمهر اللاعبين الذي شهدهم يلعبون ضربات رأس وتسديداته قاتلة، ولكن يحتاج لبعض الشغل الفني بسبب سرعة رتم الكرة المصرية".

وأختتم:" موديست محترف بشكل غير طبيعي وضغط الجماهير كان عنيف على اللاعب ورغم اتفاقه على الرحيل صمم المشاركة على مران الفريق بشكل جادي رغم رحيله فجر نفس اليوم وهو شخص ملتزم لأبعد درجة".