نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. زيزو يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي و250 مليون تبعده عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ازداد الحديث في الفترة الأخيرة عن اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى زيزو هذا الصيف العديد من العروض الضخمة للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الحالي.

- تفاصيل مفاوضات زيزو والزمالك

وأكد اسلام صادق في تصريحاته مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" في خالة عدم تدخل رجال الأعمال وإرضاء زيزو ماديا، بالقيمة التي تليق به سيرحل".

وتابع:" العرض السعودي لزيزو كان 5 مليون دولار لزيزو فقط في الموسم وهو ما يعادل 250 مليون في الموسم للاعب، واللاعب سيضحي ويلعب للزمالك بمبلغ 100 مليون جنية وأي شخص سيوافق بربع هذا المبلغ".

وواصل:" زيزو لو جدد بمبلغ 150 مليون في الموسم هيفضل برده مضحي".

وتابع:" عقلية زيزو تختلف عن أي لاعب أخر، ومصدق جدا مقولة لن ألعب الا للزمالك منه فقط، زيزو يعلم مدى التاريخ الذي صنعه مع الزمالك، وهو من اللاعبين القلائل الذي يحبه جمهور المنافس لذلك لا يفكر نهائيا".

وأختتم:" في حالة زيزو لا أعتقد نهائي أنه حتى يفكر في الانتقال إلى الأهلي، ونفى كل الحديث عن مفاوضات الأهلي أو عودته من الخارج على القلعة الحمراء ومصلحة الزمالك في رحيل اللاعب بسبب ديون الزمالك الضخمة".