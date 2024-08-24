حمد إبراهيم: أمامنا فرصة للتتويج بالكأس وملف رحيل الساعي ومجدي مع الإدارة وإيهاب جلال

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أحمد جودة - القاهرة - كد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن الفوز ضد الجيش في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، نتاج مجهود كبير على مدار الفترات الماضية.

حمد إبراهيم: أمامنا فرصة للتتويج بالكأس

وتابع إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نملك لاعبين صغار وجماهير الإسماعيلي تحتاج للفرحة، ونسعى لتحقيق البطولة".

وأضاف حمد إبراهيم: "مواجهة نادي زد في نصف النهائي ستكون صعبة، وأكدت للاعبين أنهم أمام مباراة واحدة من أجل التأهل للنهائي والمنافسة على اللقب وأمامنا فرصة للفوز باللقب، ولدينا ثقة في اللاعبين".

وقال المدرب العام لنادي الإسماعيلي: "اعتذار الأهلي وخروج الزمالك، منح الفرق دوافع إضافية لتحقيق اللقب، ولكن من يحتاج الفوز ببطولة عليه عدم النظر للمنافس ومنح التقدير للجميع".

واستطرد: "ملف رحيل عمر الساعي وعبدالرحمن مجدي ينظره نصر أبو الحسن رئيس النادي وإيهاب جلال المدير الفني ولجنة الكرة، وهم أصحاب القرار".

واختتم حمد إبراهيم: "الموسم يتبقى به 4 أيام وبعدها سيتم حسم كل القرارات، ولا تحتاج إلى زيادة البلبلة بين صفوف الفريق، قبل مباراة النصف النهائي لبطولة كأس مصر".

