أحمد جودة - القاهرة - فوز الإنتاج الحربي وبور فؤاد والعبور بترقي دوري المحترفين

أسفرت نتائج الجولة الرابعة من مباريات دوري الترقي المؤهل لدوري المحترفين مجموعة "القاهرة والقناة" عن تعادل فريق بور فؤاد بقيادة محمد حليم مع فريق تيم إف سي سي بقيادة محمد شرف بهدفين لكل منهما.

شهد اللقاء تقدم فريق تيم إف سي بهدفين نظيفين عن طريق عبودة ممدوح الهدف الأول واضاف حسني عزوز الهدف الثاني واستطاع بور فؤاد من العودة عن طريق احمد مصطفى لالا الهدف الأول وإدراك محمود السيد الهدف الثاني.

ـ فوز فريق الإنتاج الحربي بقيادة جمعة مشهور على فريق النصر بقيادة محمد خلف بهدف دون رد سجله محمود كهربا.

ـ فوز فريق العبور بقيادة حسام عوض على فريق جمهورية شبين بقيادة حازم ابو النور بهدفين مقابل هدف تقدم جمهورية شبين بهدف احمد صبحي في الشوط الأول وإدراك أبراهيم عايش الهدف الأول واضاف موسى اولاري الهدف الثاني للعبور

الترتيب

1- بور فؤاد 8 نقاط

2- العبور 8 نقاط

3- الإنتاج الحربي 8 نقاط

4- تيم إف سي 5 نقاط

5- النصر 3 نقاط

6- جمهورية شبين دون نقاط

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