فيفي عبده توجه رسالة نارية لشخص مجهول

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة فيفي عبده رسالة نارية وغامضة لشخص مجهول الهوية عبر حسابها علي موقع انستجرام.

فيفي عبده توجه رسالة نارية

وقالت فيفي عبده خلال فيديو: «ضربني وبكى وسبقني واشتكى.. العركة قامت صد بقا».

آخر أعمال فيفي عبده

وكان اخر اعمال فيفي عبده، هو مسلسل "شغل في العالي"، الذي عرض في موسم رمضان 2022، بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف ومن بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل، وتأليف حسين مصطفى محرم.

وايضا شاركت في مسلسل «العتاولة 2» الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، بطولة الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي. العمل تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

أحداث مسلسل العتاولة

استكمل مسلسل العتاولة 2، أحداث الجزء الأول التي دارت حول الشقيقين «نصار» الذي جسَّد دوره الفنان أحمد السقا، و«خضر» الذي جسَّد دوره الفنان طارق لطفي وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حِنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟