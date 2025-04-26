عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد برشلونة في نهائي كأس الملك

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برشلونة في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "لا كارتوخا" في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، جود بيلينجهام.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كأس الملك

تذاع مباراة ريال مدريد ضد برشلونة مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC EXTRA 2HD وSSC 5HD، بتعليق المعلق السعودي فهد العتيبي والإماراتي فارس عوض.