نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة توني.. تشكيل الأهلي الرسمي أمام بوريرام يونايتد في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق بوريرام يونايتد التايلاندي ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا. تشكيل الأهلي أمام بوريرام يونايتد حراسة المرمى: ادوارد ميندي خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير ايبانيز، اليوسكي. خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، رياض محرز. خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، جالينو، ايفان توني. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبوريرام يونايتد تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات تردد القناة 11566.

عمودي.

معدل الترميز 27500. معدل تصحيح الخطأ 2/3. تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات تردد 11054. أفقي. معدل الترميز 27500. معدل تصحيح الخطأ 2/3.