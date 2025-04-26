الرياضة

بقيادة توني.. تشكيل الأهلي الرسمي أمام بوريرام يونايتد في دوري أبطال آسيا

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بقيادة توني.. تشكيل الأهلي الرسمي أمام بوريرام يونايتد في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق بوريرام يونايتد التايلاندي ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

تشكيل الأهلي أمام بوريرام يونايتد

حراسة المرمى: ادوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير ايبانيز، اليوسكي.

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، رياض محرز.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، جالينو، ايفان توني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبوريرام يونايتد

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
عمودي.
معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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