نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نجم برشلونة السابق يزامل ديانج في الخلود السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت إدارة نادي الخلود، رسميًا، إجراءات التوقيع مع اللاعب الأسباني، أليكس كولادو، لتمثيل صفوف الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024- 2025.

كولادو ينضم إلى الخلود السعودي

انتقل لاعب خط الوسط الأسباني من ريال بيتيس إلى الخلود السعودي بعد توقيع عقد إعارة لمدة عام تبدأ من 27 يوليو العام الجاري.

وشهدت مسيرة أليكس الكروية، صاحب الـ 25 عامًا، عدة انتقالات بدأت من برشلونة إلى غرناطة في 2021 وإلى إلتسي في 2022، وإلى ريال بيتيس ثم الأخدود في 2024، ليستقر أخيرا في الخلود السعودي حيث نتنهي مدة إعارته في 2025.

وينضم أليكس كولادو، لمزاملة أليو ديانج المنتقل حديثًا لصفوف الخلود السعودي قادمًا من الأهلي المصري، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.