نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مباريات الدوري القطري اليوم.. عبدالقادر يهدي قطر 3 نقاط في ظهوره الأول والسد يكتسح العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن لاعبنا المصري أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي المعار إلى قطر القطري حتى نهاية الموسم من إهداء فريقه ثلاث نقاط هي الأولى هذا الموسم بعدما نجح في إحراز هدف اللقاء وهدف الفوز على حساب الشمال ضمن مباريات الجولة الثالثة بدوري نجوم أريدُ.

عبدالقادر يهدي قطر ثلاث نقاط في أول مشاركاته بدوري النجوم

شارك أحمد عبدالقادر، أساسيًا في اللقاء وسجل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 46 من زمن اللقاء بعدما أسكن الكرة بيسراه داخل شباك الشمال من هجمة مرتدة منظمة لفريق قطر.

الفوز رفع رصيد قطر إلى 3 نقاط ليحصد أولى نقاطه هذا الموسم بمسابقة الدوري بعدما تعرضت لهزيمتين في أول جولتين من عمر المسابقة، بينما توقف رصيد الشمال عند 3 نقاط من فوز وحيد على حساب السد في الجولة الافتتاحية.

وعلى جانب آخر؛ واصل الدحيل تصدره للمسابقة بفوزه الصعب على حساب أم صلال بهدف دون رد أحرزه مدافع أم صلال فيكتور لكحل بالخطأ في مرمى فريقه، حيث رفع الفوز رصيد الدحيل للنقطة 9 في صدارة ترتيب المسابقة بينما توقف رصيد أم صلال عند 3 نقاط بالمركز الخامس.

كما حقق السد فوزًا كبيرًا على حساب العربي بخماسية نظيفة حيث سجل الوافد الجديد رافا موجيكا ثلاثية "هاتريك"، أكرم عفيف هدف وجيوفاني هدف.

الفوز رفع رصيد السد للنقطة السادسة ليحل وصيفا خلف الدحيل المتصدر بينما توقف رصيد العربي عند نقطتين ليتراجع للمركز الحادي عشر قبل الأخير بجدول الترتيب العام عقب نهاية مباريات اليوم.